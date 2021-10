Sortir dans la Manche : mardi 9 septembre

La Foire Sainte-Croix se déroule le week-end des 12, 13 et 14 septembre.

Pendant trois jours qui se prolongent la nuit avec la fête foraine, Lessay et la Sainte Croix forment une autre planète où les gens se donnent rendez-vous pour être ailleurs.

Connectez vous sur www.lessay.fr pour retrouver le programme détaillé de cette foire Sainte Croix 2014.



Courses de trot prévues dès cet après-midi à l'hippodrome de Pontorson. Il y en 9 à suivre de 16h10. À 20h10. Des courses attelées, montées ou encore à l'autostart. Venez nombreux.



Ce mardi, soirée mascaret à l'abbaye du Mont Saint Michel. Lors des plus grandes marées de l’année, la terrasse de l’abbaye vous offre un extraordinaire point de vue sur le spectacle unique de la marée montante et de la célèbre vague du mascaret du Mont Saint Michel (visible 1h45 avant la pleine mer qui aura lieu à 21h04). Exceptionnellement l’abbaye restera ouverte jusqu’à 22h00 (dernière entrée 21h00).

Tarifs : 9 € par adulte ; de 18 à 25 ans : 5,50 € ou gratuit pour les ressortissants de l’Union européenne ; gratuit pour les moins de 18 ans en famille.