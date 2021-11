Caen-la-mer : Construire 1 400 logements par an

Principal objectif : enrayer le déclin démographique constaté dans l'agglomération.

40 millions d'euros sur six ans

La production de logements neufs est une priorité, avec pour but d'accroître le parc immobilier à raison de 1 400 logements par an, dont la moitié à Caen, 182 à Hérouville, une centaine à Mondeville et le reste réparti parmi les autres communes.

L'objectif est ambitieux, la production des dernières années n'avait atteint que 900 logements par an.

Autre priorité : le logement social. Caen-la-Mer triple son soutien dans ce domaine, augmente le taux de logements sociaux dans les constructions à venir et impose un pourcentage minimum d'habitations HLM dans les communes.

Pour répondre à ses nouvelles orientations, le budget qui leur est consacré va dépasser 40 millions d'euros sur six ans, dont 19 millions pour la réalisation de logements sociaux ou en accession sociale et 8 millions pour constituer une réserve foncière permettant de continuer à investir dans la construction sur le long terme.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire