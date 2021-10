Sortir dans le Calvados: mardi 9 septembre

Depuis vendredi, assistez à la 15ème édition du festival Off-courts à Trouville. Découvrez des courts-métrages, réalisés par des français et des québécois, mais assistez aux nombreuses autres animations proposées par les organisateurs. Le festival est gratuit. Retrouvez le programme complet sur tendanceouest.com





On reste dans l'univers canadien puisqu'une fois par mois, le CHU de Caen propose aux patients, aux visiteurs et aux personnels de découvrir un artiste, un groupe, le temps de ce rendez-vous musical. Aujourd'hui, faites connaissance avec « la bonne franquette »

Né en 2012, La Bonne Franquette est un duo qui conjugue enthousiasme et spontanéité en suscitant toujours beaucoup d'émotions dans son enchaînement

de morceaux subtils. La fougue des deux musiciens, Séraphin et Gilles envers cette musique traditionnelle québécoise, vous séduira à n'en pas douter.

Revisitée par le duo, la musique traditionnelle québécoise vous entrainera sur des rythmes endiablés et festifs.

Violon, harmonica, guitare, mélodéon, mandoline, podorythmie et chants à répétition sauront vous emporter dans une ambiance fabuleuse. Entrée libre et gratuite à partir de 19h30 au CHU .





Cet après-midi, avec l'office de tourisme de Cambremer, dégustations de produits du terroir au Relais de la Route du Cidre de Beuvron en Auge. Ce mardi, profitez d'une dégustation spéciale cocktail !

En plus du Calvados, pommeau, cidre, jus de pomme, vous pourrez goûter un cocktail normand élaboré à partir de ces produits. Le tout à consommer avec modération ; C'est de 14h30 à 17h30.