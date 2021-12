Du théâtre amateur en pagaille dans le quartier caennais de Venoix

Créé à l'initiative de la “Compagnie du Temps Suspendu”, c'est cette même compagnie qui ouvrira les festivités vendredi soir avec “L'Ours”, de Tchekhov. Cinq autres compagnies régionales présenteront “L'homme qui plantait des arbres” de Giono ou “Iphigénie, viens ici” de Dominique Bonnard.



L'événement débutera le samedi à 15h30, et à 14h le dimanche. Il est certain que cette programmation ambitieuse des Conkérants saura conquérir son public. Et qui sait si la passion communicative de ces amateurs ne fera pas naître de nouvelles vocations.



Pratique : Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre à la maison de quartier de Venoix. 5€. Tel. 02 31 38 78 42-06 89 69 53 47



