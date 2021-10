Cherbourg : la foule honore le Queen Mary 2

C'était la foule des grands jours dimanche 7 septembre à Cherbourg : des milliers de rêveurs se sont massés aux abords de la Cité de la Mer et sur la côte pour admirer le Queen Mary 2.



On est venu de toute la région, en famille, pour dire au-revoir au paquebot mythique de la compagnie britanniqueCunard, qui célèbre cette année ses 10 ans.



Ecoutez par exemple Théophile, 12 ans, et sa maman Gwenn :





Gwenn Impossible de lire le son.

Certains auraient aimé monter à bord...

microtrott Impossible de lire le son.

Et pour ceux qui l'ont raté, pas de panique : le Queen Mary 2 sera de retour le 7 octobre !