Deux matchs, deux victoires. Le bilan est bon...

Il est trop tôt pour tirer des enseignements. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avions rien à faire en Nationale 3 car nous avons le même jeu et la même tactique que la saison dernière. La différence se fait surtout physiquement : c'est plus dur en Nationale 2.

Les départs ont-ils perturbé l'équipe ?

Oui, l'équipe s'est affaiblie en défense. Nous manquons d'effectif et cela risque de ne pas s'arranger en cours de saison. C'est ma principale crainte. On s'attend à une saison dure. En général, ceux qui montent descendent ensuite. Nous sommes capables du meilleur comme du pire.

Promu, quel est l'objectif ?

Notre objectif est d'abord le maintien mais on rêve des barrages d'accession. Pour y arriver, il faudrait terminer parmi les deux meilleures équipes de notre poule. Or cinq des dix équipes du groupe sont des réserves.



