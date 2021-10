Transports : Atoumod'Multi, le nouvel abonnement mensuel

Avec la carte Atoumod'Multi, il est désormais possible de voyager en train, bus urbain, bus région, métro et car départemental dans la métropole rouennaise ainsi que dans les agglomérations d'Evreux, de Louviers et de Val-de-Reuil. A terme, cette carte sera étendue dans toute la région, de Dieppe à Evreux en passant par Bernay, Fécamp, Yvetot ou encore Pont-Audemer.

Jusque-là, la carte Atoumod était utilisable uniquement sur le réseau Astuce de la Métropole.

Pour en savoir plus et connaître les points de vente d'Atoumode'Multi : www.atoumod.fr