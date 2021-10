Travaux quais rive gauche : "Ne pas sacrifier les voies de bus"

Depuis une semaine maintenant, des travaux sont annoncés pour consolider la tranchée ferroviaire située sous les quais hauts rive gauche entre le Pont Mathilde et le Pont Guillaume le Conquérant. La circulation pourrait en être perturbée une fois les travaux commencés.

Le comité s'inquiète d'un possible sacrifice des voies de bus Fast sur les quais hauts rive droite en site propre, inaugurées en septembre, au profit des véhicules afin de compenser les perturbations induites par les travaux sur l'autre rive. " Le comité tient à rappeler que sur les quais rive droite passent pas moins de 400 bus par jour et par sens, dont deux lignes majeures du réseau – les lignes F3 et F5. Ces aménagements ont largement contribué au succès de ces lignes, assez conséquent depuis leur inauguration au mois de septembre. Il n’y a pas besoin d’être bon en calcul pour se rendre compte que si ces 400 bus venaient à être englués de nouveau dans les bouchons, le potentiel d'usagers retournant à leur voiture est bien plus élevé que l'éventuelle capacité supplémentaire de circulation automobile".