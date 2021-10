Le Queen Mary 2 de retour à Cherbourg

Du 7 au 11 septembre, près de 12 700 croisiéristes sont attendus à Cherbourg. Lundi 8, la ville reçoit même une triple escale qui monopolisera le quai de France et le quai de Normandie. Mais c'est sans aucun doute la journée du dimanche 7 septembre qui va retenir l'attention du grand public : le Queen Mary est de retour à Cherbourg, 10 ans après son voyage inaugural.

Vide grenier et créateurs

Pour célébrer la venue du mythique paquebot de la Cunard, qui accostera vers 8h au quai de France, de multiples animations sont programmées. De 8h à 18h30, l'association Cap Val de Saire organise un vide grenier dans la rue du même nom. De 10h à 19h, le premier salon des métiers d'art "Matières Libres" se tiendra dans la salle des fêtes (également visible le samedi 6 et le lundi 8).

L'office de Tourisme propose également un "rallye" pour redécouvrir Cherbourg, avec des lots à gagner (inscriptions à l'office). Il sera possible d'embarquer sur l'Adèle pour une croisière en rade à 14h et 15h30, mais aussi à 17h30 pour approcher de plus près le Queen Mary 2 lors de son départ.

Où se placer pour le départ du Queen ?

La fanfare la Banda Jojo saluera aussi le départ des passagers du Queen en musique, après une déambulation jazz, ska, funk qui débutera à 15h, place de Gaulle.

Il sera possible d'admirer le Queen Mary 2 lors de son départ en se postant sur la jetée du port Chantereyne ou au parking, près du sous-marin le Redoutable, dès 17h30. Des objets seront distribués au public. La promenade de la Saline, à Equeurdreville-Hainneville, sera également un lieu idéal pour voir le paquebot.

Pour l'occasion, les commerçants des Eléis et du centre-ville pourront, s'ils le souhaitent, rester ouverts le dimanche 7 septembre. Des food-trucks et brûlants seront présents sur la place Centrale dès 11h30.

