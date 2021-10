Sortir dans la Manche : lundi 8 septembre

Vendredi et samedi se déroule le festival Au Son d'Euh Lo à Tessy sur Vire (entre St Lô et Villedieu). Retrouvez une dizaine de concerts dont As de Trègle, La Cafetera Roja (rora), Demi Mondaine, Martine on the beach ou encore PopAct. Le samedi en journée, de nombreuses animations et un marché de produits régionaux et artisanaux. Le festival AU SON D'EUH LO, vendredi 12 et samedi 13 septembre à Tessy sur Vire avec Tendance Ouest.

Dans la thèmatique équestre, assistez à la course hippique à l'hippodrome de Moidrey. C'est la réunion Prémium P.M.U.

Une sortie nature est proposée depuis Genêts après-demain à partir de 12h45. Il s'agit d'une traversée commentée en aller retour. Le tarif démarre à 10,90 euros pour un adulte.

Mercredi toujours, la terrasse de l’abbaye vous offre un extraordinaire point de vue sur le spectacle unique de la marée montante et de la célèbre vague du mascaret du Mont Saint Michel. Pour l'occasion, l’abbaye restera ouverte jusqu’à 22h00. Le prix de l'entrée est de 9 euros par adulte et 5,5 euros pour les 18-25 ans.