Ecole Monet à Canteleu : "On ne peut pas travailler dans ces conditions"

Mr Privat, quelle est l'origine du problème ?

Nous sommes confrontés à une hausse d'effectifs non prévue. A la rentrée 2013-2014, nous avions accueilli 192 élèves, contre 225 cette année. En juin dernier, j'avais demandé l'ouverture d'une 10e classe. L'Inspecteur d'Académie, Philippe Carrière (depuis parti à Nantes et remplacé par Catherine Benoît-Mervant), n'a pas cru à la véracité de nos chiffres.

En quoi avoir 225 élèves pour 9 classes est-il problématique ?

Cela fait une moyenne de 25 élèves, ce n'est pas possible en Zone d'Education Prioritaire, où les classes tournent autour de 22-23 élèves. Nous avons 2 CP avec 27 et 28 élèves et un CM2 avec 27 élèves. C'est plus que dans certaines écoles des quartiers favorisés comme Rouen-Centre. Une 10e classe, ce n'est pas du luxe dans notre quartier.

L'inspectrice d'Académie rend ses arbitrages définitifs jeudi 4 septembre, qu'avez-vous prévu en cas de réponse négative ?

Les parents d'élèves verront quelles actions mener. On ne peut pas accepter de travailler dans des conditions pareilles. Le ton pourrait se durcir du côté des parents d'élèves.