TV News: X-Factor passe de W9 à M6

C'est officiel, l'émission X Factor remplace la Nouvelle Star et va arriver sur M6 dans quelques semaines. L'émission qui été présentée par Alexandre Devoise le sera cette fois-ci par Virginie Guilhaume. Les dates de casting ont été publiées: le 2 novembre à Nice, Lyon et Strasbourg: le 4 novembre à Marseille, Lille et Clermont-Ferrand et les 9 et 10 novembre à Paris.

Nous sommes au début du mois d'octobre et les audiences du mois de septembre viennent de tomber. TF1 remonte légèrement à 24.2% d'audience en hausse de 0.2 point. Pour France 2 et France 3 par contre c'est la catastrophe: 15.2% pour France 2 qui n'est pas loin de ses plus bas historiques, même chose pour France 3 qui frôle les 10% de part de marché à 10.2% (-0.7 point). Un excellent niveau par contre pour Canal+ qui est à 3.5% de part de marché tiré par les bonnes audiences des tranches en clair. Enfin pour M6, encore un bon mois à 10.9% de part de marché en baisse cependant de 0.3 point.

C'est la guerre entre Laurent Ruquier et Benjamin Castaldi, Laurent Ruquier rappelez-vous à déclarer il y a peu qu'il aurait eu honte de présenter Secret Story. Benjamin Castaldi a répliqué: "C'est lui qui devrait avoir honte de livrer de jeunes comédiens à la vindicte d'un jury dont certains membres n'ont probablement jamais lu Molière ou Racine. Je n'ai pas de leçon à recevoir de Ruquier. En même temps, faire 6% de parts de marché avec sa nouvelle émission, ça doit bien l'énerver !"

Enfin, la société de producteur Freemantle a annoncé la mise en vente d'une nouvelle émission "My name is". Le principe est de ressembler le plus possible à son idôle. Aucune chaîne française n'a encore acheté le concept mais ça ne devrait pas tarder.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: la suite de Desesperate Housewives sur M6 avec 3 épisodes inédits.