La circulation modifiée autour de la Prairie de Caen ce samedi

Dans le cadre des Jeux équestres mondiaux, le marathon d’attelage se déroulera sur la Prairie le samedi 6 septembre. Certains axes situés à proximité de ce site seront donc fermés, de 6 h à 18 h, notamment :

- le viaduc de la Cavée

- le boulevard des Baladas

- le cours Koenig (aux piétons et cyclistes)

- la passerelle de l’Orne (aux piétons et cyclistes)

- la voie verte de la Suisse normande

- les voies vertes de la Prairie

- la promenade Charles-Lamusse



À noter que le chemin des Coteaux sera accessible par la rue Branville, et autorisé en double sens.