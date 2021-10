3 accidents à la mi-journée sur les routes ornaises

Le 1er, très spectaculaire entre 2 voitures et 1 poids lourds vide, sur la départementale 924 à Sevrai, près d'Argentan. La route a du être coupée à la circulation qui a été déviée, mais au final, seulement 2 blessés légers qui ont été transportés à l'hôpital d'Argentan.

1 blessé grave et 1 léger, hospitalisés à L'Aigle, dans un autre accident entre 2 voitures à St Martin des Pézerit, près de Mortagne au Perche.

Enfin, toujours à la même heure, 3 voitures sont entrées en collision entre Bazoches sur Hoëne et Mortagne. Bilan 1 blessé grave et 3 blessés légers, hospitalisés à Alençon et à Mortagne.