De vendredi à dimanche se déroule la fête de la Saint Gilles 2014 à Condé-sur-Noireau, un événement que nous détaille Christian GOQUELIN élu au conseil municipal de la ville...

Sortir dans le Calvados : mercredi 3 septembre Impossible de lire le son.

Tout le programme en parallèle sur internet sur www.condeintercom.fr.

Optez pour une sortie ciné pour découvrir le nouveau film avec Leïla Bekthi et Nicolas Duchauvenelle, maintenant ou jamais sors aujourd'hui. Normalement une mère de famille, en principe, ne braque pas les banques. Mais par les temps qui courent, ça peut être une solution pour assurer l'avenir de son foyer, et ne pas renoncer à ses rêves. Même si jouer les voleuses peut vite devenir dangereux, et les mauvaises rencontres se transformer en histoire d'amour…Retrouvez les horaires de salles de ciné près de chez-vous sur www.tendanceouest.com

Demain participez à la soirée étudiante Come Back To School à l'Orient Express avec des consos à gagner, les 156 personnes à arriver en premier recevront une carte à jouer et le but est de retrouver les autres personnes qui possèdent la même carte. Dès 22h00 Dj Dim prend les platines jusqu'à 3h00. L'entrée est à 5 euros.