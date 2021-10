Sotteville-lès-Rouen : il cachait près de 300g de résine de cannabis dans sa chambre

Près de 300g de résine de cannabis ont été saisis dans le quartier de la cité Grenet à Sotteville-lès-Rouen le jeudi 28 août suite à des renseignements obtenus par les policiers.

La Brigade de stupéfiants de la sûreté départementale ont mis en place une surveillance suite à ces renseignements. Ils sont parvenus à cibler un domicile rue Ledru Rollin comme pouvant être le lieu de stockage des stupéfiants.

Les policiers s'orientent vers un jeune homme de 18 ans, habitant un appartement de cette rue. Ils se rendent le jeudi 28 août à son domicile et sont accueillis par le père du jeune qui leur donne l'assentiment pour perquisitionner le domicile.

Près de 300g de résine de cannabis

Les policiers découvrent 280 de résine de cannabis dans la chambre du jeune. Ce dernier se présente quelque temps après à son domicile et est interpellé et placé en garde à vue. Il explique être toxicomane et fumer environ dix joints par jour depuis deux ans. Il avoue aux policiers qu'il vend du cannabis depuis mai 2014 et en a acquis 500g depuis cette date.

Il est poursuivi pour offre ou cession de stupéfiants et usage de stupéfiants. Il a été laissé libre suite à sa garde à vue et a reçu une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité pour le 16 décembre prochain.