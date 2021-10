JEM 2014 : Louis Bertignac et Joyce Jonathan au Alltech Music Festival !

Ce samedi 4 septembre, le Alltech Music festival propose une "soirée famille" au village des jeux équestres mondiaux 2014. Retrouvez sur scène Louis Bertignac et Joyce Jonathan.

Louis Bertignac mythique, un personnage culte du rock français ! Ex membre du groupe Téléphone, Bertignac ne reste pas inactif, il forme Bertignac et les Visiteurs, joue encore et encore de sa vieille Gibson, réalise aussi l’album à succès de Carla Bruni. Dernier album "Grizzly", 13 titres aux couleurs d'un rock made in Bertignac !

Joyce Jonathan est une jeune auteur-compositrice- chanteuse qui est l'un des premiers grands succès français révélé par internet. Né le 3 Novembre 1989, Jonathan a révélé un talent précoce pour la musique , elle a commencé à jouer du piano alors qu'elle n'avait que cinq ans, et a pris la guitare quelques années plus tard.

