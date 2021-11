Le début de la fin pour Mozart l'opéra Rock

Mozart l'opéra rock a connu le succès au tout début de l'année 2009 avec la sortie du premier single de la troupe "Tatoue-Moi". D'autres titres ont ensuite suivis comme "l'Assasymphonie" ou encore "le bien qui fait mal".

La troupe est actuellement en repos mais devrait repartir prochainement en tournée sur les routes de France, de Belgique et de Suisse dès le mois novembre 2010 et jusqu'au 2 janvier 2011. A ce jour, le spectacle a réussi à réunir plus de 500 000 spectateurs et a vendre plus de 600 000 exemplaires de l'album. Une performance dans un marché du disque que l'on dit sinistré.

A noter aussi la publication début octobre d'un double album de 34 titres dont 6 titres seront inédits. Le 1er de ces inédits a été dévoilé il y a quelques jours, "C'est bientôt la fin" que nous vous proposons de découvrir dès maintenant.