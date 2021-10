Urban Spaces : La 7ème rencontre des cultures urbaines à Bayeux

Ce samedi 6 septembre, rendez-vous au Skate Park de Bayeux pour assister à l'Urban Spaces, la 7ème rencontre des cultures urbaines. Tout ce que la rue peut produire de meilleur en matière de sport et de pratiques artistiques mais aussi beaucoup d'autres animations : le freestyle football, du beach et du street soccer, pratiquez du BMX, le tricking, de la capoeira, de la glisse avec du skate, de la trottinette freestyle et la possibilité d'essayer des longboards, paddleboards skates à moteur...

Retrouvez également les arts de rues avec des initiations au Graff avec un collectif de dix artistes mais aussi de la Break Dance. MaunaKea aura le plaisir de convier le public au skimboard et à son village de glisse

Pour célébrer l'inauguration du nouveau Skate Park de Bayeux, l'événement se mettra aux couleurs du Brésil avec beaucoup de surprises.

Ecoutez Arnaud Tanquerel, maire adjoint à la mairie de Bayeux.