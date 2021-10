C'est une nouvelle disposition de la réforme de la politique de la ville : faire participer les habitants à la vie de leur quartier. En juin dernier, la ministre Najat Vallaud-Belkacem dévoilait la nouvelle carte des quartiers prioritaires, basée sur les seuls revenus de leurs habitants. En Basse-Normandie, 13 communes comptent désormais des quartiers de ce type : Caen, Hérouville, Colombelles, Honfleur, Lisieux, Avranches, Saint-Lô, Coutances, Cherbourg, Argentan, Flers, l'Aigle et Alençon.

Débats sans les élus

Dans ces quartiers, les agglomérations concernées devront mettre en place des "conseils de citoyens" (un par quartier prioritaire). Composées d'au moins 50% d'habitants mais aussi d'acteurs locaux du quartier (entrepreneurs, commerçants, professionnels installés sur le secteur, associations), ces instances auront la particularité de ne compter aucun élu, comme l'explique par exemple François Brière, maire de Saint-Lô, qui vient de lancer le recrutement pour ses deux conseils de citoyens :

Les "Conseils de Citoyens" bientôt dans nos quartiers Impossible de lire le son.

Objectif contrats de ville

Le but de ces instances, qui seront force de proposition pour améliorer la vie dans les quartiers, sera de signer rapidement des "contrats de ville". Ces contrats permettent de mener à bien des projets urbains, grâce à une collaboration entre l'État et les collectivités locales. Il s'agit de coller avec les besoins des habitants, poursuit François Brière :

Les "Conseils de Citoyens" bientôt dans nos quartiers Impossible de lire le son.

A Saint-Lô, la mairie recherche 14 citoyens et 14 suppléants pour le quartier de la Dollée et autant pour le quartier du Val Saint Jean. S'il y a plus de candidats que de places, ils seront tirés au sort. Les jeunes de moins de 18 ans sont aussi invités à participer à ces conseils de citoyens.

Pratique. Renseignements auprès des mairies concernées