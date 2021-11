Retour sur la 8ème journée de Ligue 1

Par l'AFP: Copyright 2010: Tous droits réservés

Invaincus et jouissant d'une réussite insolente, à l'image des buts magnifiques (dont un penalty) inscrits contre le Téfécé, les Bretons effectuent un démarrage historique. C'est encore une fois le secteur défensif, le plus efficace du championnat (4 buts encaissés), qui a fait merveille, Rennes ayant souvent été ballotté par les Toulousains avant de faire la différence.

Mais le club de François Pinault, souvent raillé pour son absence de palmarès malgré les lourds investissements de son propriétaire, a semble-t-il enfin décidé de jouer autre chose que les faire-valoirs.Le dé

Rennes possède désormais une petite longueur d'avance sur Saint-Etienne (2e). Les Verts avaient déjà montré tout leur savoir-faire avec un succès de prestige face au rival lyonnais (1-0), la semaine dernière. Cette fois, c'est l'OM (1-1) qui a fait les frais du mental à toute épreuve des Stéphanois, invaincus depuis sept matches et bien décidés à prolonger le plus longtemps possible leur surprenante présence dans le haut du classement.

Marseille (8e) pourra de son côté se satisfaire d'un point qui efface quelque peu la désastreuse image laissée en Ligue des champions, mardi contre Chelsea (défaite 2-0 à Stamford Bridge). Didier Deschamps aura également apprécié le réveil de Gignac, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Lisandro, autre goleador en sommeil, a lui aussi ouvert son compteur à Nancy et offert une belle bouffée d'air frais à Lyon (17e) et à son entraîneur Claude Puel.

La rencontre, marquée par un doublé de Briand, n'a pourtant pas levé tous les doutes concernant le niveau de jeu de l'OL, qui s'est fait une belle frayeur en encaissant deux buts après avoir mené 2-0. Mais la crise est étouffée et le club s'offre un répit de deux semaines pour cause de trêve internationale avant de retourner dans le vif du sujet en accueillant Lille, le 17 octobre.

Le président Jean-Michel Aulas a ainsi déclaré samedi ne pas vouloir "céder à des tentations et à des pulsions" et s'est donné jusqu'à la fin du mois d'octobre pour prendre une décision sur le maintien de son technicien.

Les soucis du PSG (7e) sont ailleurs. Le club de la capitale a retrouvé une belle solidité défensive (6 matches d'affilée sans encaisser de but, toutes compétitions confondues) mais le nul au Parc des Princes contre Nice (0-0) a encore mis en lumière les failles du duo d'attaque Erding-Hoarau.

Les Bordelais (10e) sont eux aussi fragiles et n'ont dominé Lorient (1-0) que sur un éclair de génie de Ciani: un lob de plus de 30 mètres.

Tout va bien en revanche à Lille, vainqueur de Montpellier (3-1) grâce notamment à deux buts de Sow et qui retrouve le podium (3e).

Juste derrière, deux +petits+ font mieux que résister. Le promu brestois est allé l'emporter à Monaco (1-0) et se retrouve 5e, à égalité de points avec Lille et Toulouse.

Sochaux (6e) a quant à lui plongé Lens (3-0) dans une grave dépression. L'altercation en plein match entre Démont et Kovacevic a illustré jusqu'à la caricature la déliquescence du groupe sang et or. L'entraîneur Jean-Guy Wallemme, qui a fustigé des attitudes "néfastes", semble à court de solutions alors que le club pointe à une piteuse avant-dernière place.

Son homologue Faruk Hadzibegic, arrivé cette semaine au chevet de la lanterne rouge Arles-Avignon, est dans une position tout aussi inconfortable. Balayé 4-0 à domicile par Auxerre (14e), le promu a enregistré son 8e revers en autant de rencontres.

Résultats de la 8e journée de la Ligue 1 de football:

Monaco - Brest: 0 - 1

Nancy - Lyon: 2 - 3

Sochaux - Lens: 3 - 0

Bordeaux - Lorient: 1 - 0

Valencinnes - Caen: 2 - 1

St-Etienne - Marseille: 1 - 1

Arles-Avignon - Auxerre: 0 - 4

Rennes - Toulouse: 3 - 1

Lille - Montpellier: 3 - 1

PSG - Nice: 0 - 0