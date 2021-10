Spectaculaire accident de horse-ball à Saint-Lô, en plein match

Le joueur français, Florian Moschkowitz, en tombant de son cheval Amorgos de L'ambre, a pris un très gros choc sur la tête. Au sol, il perd connaissance devant un public inquiet. Quelques minutes plus tard, il reprend connaissance et est évacué avec minerve et coque par les sapeurs-pompiers.

C'est la deuxième évacuation de la journée après Shirley Antoine, une cavalière de l'équipe de France dans la première partie de soirée.

Reprise du match et victoire

Le match France-Italie reprend. Les français l'emportent 9 à 3.