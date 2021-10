Un enfant enlevé par ses parents recherché dans la Manche

Ashya King, petit garçon de 5 ans atteint d'une tumeur au cerveau, est hospitalisé depuis un mois à Southampton, en Angleterre, pour une tumeur au cerveau, qui nécessite des soins quotidiens pour préserver sa vie. Les parents du petit Anglais sont sortis de l'hôpital avec l'enfant, jeudi 28 août, sans le consentement des médecins, rapporte la chaîne de télévision britannique BBC News. On les voit très clairement enlever leur fils sur les images de vidéosurveillance de l'établissement.

Selon les premières investigations, les parents, accompagnés d'Ashya et de ses six frères et soeurs, ont traversé la Manche à bord d'un ferry. Ils auraient embarqué à Portsmouth hier à 16h et auraient débarqué à Cherbourg vers 20h.

Les hôtels de Cherbourg fouillés

Le Parquet de Cherbourg a ouvert une enquête. Gendarmerie et police ont fouillé les hôtels de l'agglomération cherbourgeoise ce vendredi matin. Selon nos informations, ces recherches n'auraient pas encore donné de résultat, à la mi-journée. A Paris, l'Office Central de Répression des Violences faites aux Personnes (OCRVP) a lancé une "diffusion nationale urgente" auprès des autorités françaises.

Les parents circulent dans un van gris métallisé de marque Hyundai I800 Style CRDI, immatriculé KP60 HWK.

Témoins de Jehovah

Les parents d'Ashya sont des témoins de Jehovah, une communauté qui accepte les soins médicaux à l'exception des transfusions sanguines. Le procureur de Cherbourg, joint par l'AFP, précise : "Même si on n'a pas le pouvoir de soigner les enfants contre le gré des parents, c'est une difficulté qu'on a avec les témoins de Jehova notamment, on veut au moins entrer en contact avec eux essayer de voir ce qui se passe".