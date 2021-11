Idées loisirs Normandie du 4 octobre

Aujourd'hui c'est le lancement officiel du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Ce sont les lycéens de Bayeux et de l’ensemble de la Basse-Normandie qui débuteront cette semaine par l’attribution de leur prix dans la catégorie télévision en présence de grands reporters venus spécialement les rencontrer, parler de leur profession et partager leur expérience.

A l'issue de cette journée, les différents établissements participeront à l'élaboration d'un journal "Citoyen du Monde", qui sera distribué au public le samedi soir lors de la cérémonie de remise des prix. C'est aussi l'ouverture des expositions jusqu'au 10 octobre, autour de l'Afganistan, du Congo ou encore de l'Iran.

Nouvelle escale d'un paquebot aujourd'hui dans le Cotentin, long de 176 mètres avec une capacité de 826 passagers et 400 membres d'équipage, le Marco Polo a été construit en Allemagne en 1965 il fait escale aujourd'hui au quai de France à Cherbourg.

Demain c'est le lancement du festival Nordik Impact, le rendez-vous de la musique éléctronique. Le lancement se fait à la mairie de Caen de 20h30 à 23h avec l'invité d'honneur Gilles Petterson, née à Caen mais travaillant depuis longtemps en Grande-Bretagne. C'est un avant-gardiste, un adepte du mélange des cultures et des sonorités. NorDik Impact c'est jusqu'à samedi avec plus d'une quinzaine de rendez-vous aux 4 coins de la ville et plus d'une quarantaine d'artistes, toutes les infos sur http://www.nordik.org/