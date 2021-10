Rouen : ils agressaient leurs victimes dans les parkings souterrains

Ce jeudi 28 août, les policiers ont interpellé un individu mis en cause dans plusieurs vols avec violences dans des parkings souterrains.

Le lundi 25 août, il est 23h lorsqu'une femme de 63 ans récupère sa Citroën C3 dans un parking et est agressé par un individu qui la frappe au visage et au thorax de manière très violente. Des dents et des touffes de cheveux seront récupérées par les forces de l'ordre sur les lieux de l'agression.

L'homme laisse sa victime par terre et s'enfuit avec son véhicule en percutant la barrière du parking.

L'enquête est alors confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale qui exploite les vidéos surveillance. Des photos sont largement diffusées et permettent d'interpeller l'agresseur le mercredi 27 août à 18h40 près de la mairie de Rouen. L'homme, né en 1993 et habitant à Evreux, était actuellement hébergé chez un de ses amis à Rouen.

Il était en situation d'évasion puisqu'il était porteur d'un bracelet électronique et avait été condamné à six mois d'emprisonnement était recherché depuis fin juillet par la police.

Deux histoires ressurgissent

L'homme avait également agressé un homme le mardi 26 août à 6h30 qui avait été retrouvé inanimé par un riverain près du parking situé rue du Général Leclerc.

Autre fait, le 24 août aux alentours de 3h du matin, un homme de 24 ans a été agressé dans un parking souterrain à Saint-Sever et s'était fait dérober sa carte bleue. Les policiers ont découvert qu'un autre agresseur l'avait aidé dans cette affaire. Il ont tous les deux été interpellés par la Brigade Anti-Criminalité et ont été déférés au parquet ce jeudi.