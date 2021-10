Centre Dramatique National Haute-Normandie : variations en mode majeur

À terme, il réunira le théâtre de la Foudre de Petit-Quevilly, le théâtre des 2 Rives à Rouen et le futur centre culturel de Mont-Saint-Aignan. Voici une sélection de spectacles alléchants :

- Le groupe de Fanny de Chaillé. 9 et 10 octobre à 20h. La Foudre. Tarifs 9/14 €. La chorégraphe donne corps aux paroles du poète Hugo Von Hoffmansthal.

- Moby Dick par Mathieu Cruciani et Fabrice Melquiot. 15 octobre à 15 h et 19 h. La Foudre. Tarifs 4/6 €. D’après le roman de Melville : une épopée humaine et maritime. Dès 8 ans.

- Spleenorama de Marc Aliné, Cie la boutique obscure. Du 4 au 7 novembre à 20 h et le 8 novembre à 18 h. Tarifs 13/18 €. Une fable théâtrale et musicale sur le destin avorté d’un groupe rock.

- La Meute, par la Cie la Meute. 19 novembre à 15 h et 22 novembre à 18 h. Tarifs 4/6 €. Les acrobates évoluent au son des musiques orientales dans un jeu d’esquives et de voltige.

- Pendulum choir par Michel et André Decostered. 1er décembre à 20 h. Abbatiale St Ouen. Tarifs 17/21 €. Neuf chanteurs solistes montés sur verrins hydrauliques pour un spectacle a capella mouvant, aux sonorités innattendues.

- Trouble every day, film de Claire Denis. 13 décembre à 18 h. Cinéma Ariel. Tarifs 3,3/5,8 €. En marge du Lucrèce Borgia de David Bobée, découvrez Béatrice Dalle en anthropophage. Interdit aux moins de 16 ans

- Butch Mac Coy, concert. 13 décembre à 21 h. Les 2 Rives. Tarif 5 €. Musicien et chanteur dans la version de Lucrèce Borgia de David Bobée, Butch Mac Coy présente un univers intimiste folk.



Pratique. Plus d’infos www.cdn-hautenormandie.fr