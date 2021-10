La base navale de Cherbourg accueille son commandant (VIDEO)

8h30 ce jeudi 27 août, toutes les unités de la base navale de Cherbourg attendent leur nouveau commandant, le capitaine de vaisseau Charles-Henry Orcel.

Equipages des patrouilleurs de service public, fusilliers marins, plongeurs démineurs, service logistique de la Marine saluent d'abord Pierre Herjean, qui les a commandés pendant deux années. Le préfet maritime Emmanuel Carlier souligne ses "qualités humaines" et son "caractère bien trempé, auquel ont pu se frotter ses subordonnés, mais aussi ses pairs et ses supérieurs". Avant d'accueillir son nouveau collaborateur, il remarque que, sans les trois bases navales françaises (Cherbourg, Brest et Toulon), "ces avions, ces bateaux et ces sous-marins ne seraient rien".

Charles-Henry Orcel, 48 ans, arrive de Paris où il exerçait la fonction de sous directeur logistique du service de soutien de la flotte. Après être entré dans la Marine sur dossier, en 1992, il devient officier supérieur de la Marine Marchande. Il fut ainsi aussi instructeur sur la Jeanne d'Arc, commandant de patrouilleur, mais aussi à l'origine de la ré-ouverture de l'Ecole des mousses, en 2009, à Brest, ville dont il est originaire.

