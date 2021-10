Sortir en région : vendredi 29 août

Ce dimanche, c'est la fête du port à Omonville la Rogue. De nombreuses animations sont prévues. Il y aura aussi un vide-greniers et une course d'OFNI, ce sont des objets flottants non identifiés. Toutes les infos à retrouver sur tendanceouest.com



Dans le cadre des Jeux Equestres Mondiaux en Normandie, l'hippodrome de La Glacerie-Cherbourg ouvre ses portes ce dimanche de 13h30 à 17h30 pour un après-midi de sport-spectacle avec 6 courses dont 5 réservées à des trotteurs à acheter. Les enfants seront les rois de la fête avec la présence d'un village hippokid's. Les parents ne seront pas oubliés avec des cadeaux à gagner. L'entrée est à 4€ pour les adultes, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.



Dimanche, venez chiner sur la place de Coutainville, en face du Casino. Une quarantaine de brocanteurs seront présents. Que vous cherchiez une chaise longue en rotin, un tableau régional ou encore des cartes postales venez y faire un tour. L'entrée est gratuite, rendez-vous de 8h à 19h.