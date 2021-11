SM Caen: Malherbe tombe dans le piège nordiste

C'est dommage parce qu'on a loupé 25 minutes en première mi-temps

Depuis le début de la saison, l'équilibre caennais reposait sur une qualité rare : le réalisme offensif. Avec ce déplacement dans le Nord, il semble que le vent ait tourné. Car derrière cette deuxième défait de la saison pour les Rouge et Bleu se cachent deux grosses occasions ratées. En début de match. C'est d'abord Benjamin Nivet qui seul dans la surface croisait trop sa frappe (11'), avant que Youssef El Arabi se retrouve lui aussi face au but. Sur une bonne remise de Kandia Traoré, l'international marocain prenait sa chance sans contrôle. Mais son plat du pied passait lui aussi à côté du but (22'). "", expliquait Benjamin Nivet à la fin du match.Caen avait laissé passer sa chance car derrière, sur une bonne récupération de balle au milieu de terrain, VA se projetait vite vers l'avant. Ducourtioux adressait alors une excellente passe dans le dos de la défense caennaise pour la tête de Pujol qui lobait Alexis Thébaux (1-0, 23'). Cinq minutes plus tard, les Valenciennois doublaient la mise par Mamadou Samassa (2-0, 28').En deuxième mi-temps, les Malherbistes n'ont jamais vraiment réussi à prendre le dessus pour revenir à la marque, à l'exception du but de Youssef El Arabi sur une superbe passe tendue de Romain Hamouma. Comme après chaque défaite, les enseignements seront nombreux à tirer.





La feuille de match

Valenciennes - Caen : 2-1 (2-0)

Samedi 2 octobre 2010

Buts : Pujol (23'), Samassa (28') pour Valenciennes, El Arabi (70')

Cartons jaunes : Ducourtioux (64), Gomis (68') pour Valenciennes, Marcq (72') et Yatabaré (90+3') pour Caen.

VALENCIENNES : Penneteau - Ducourtioux, Balde, Bisevac, Mater - Gomis (Angoua 80'), Saez (Danic 68'), Bong, Cohade - Pujol, Samassa.

CAEN : Thébaux - Barzola (Heurtaux 45 '), Sorbon, Lazarevic, Tafforeau (Raineau 48') - Marcq, Mollo, Nivet, Hamouma - El Arabi, Traoré (Yatabaré 67").