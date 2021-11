Mobilisation en Baisse dans la région.

A Caen, la police indiqué 15 000 manifestants en fin d'après midi. 15 300 manifestants étaient rassemblés à Cherbourg selon les syndicats, un peu plus de la moitié selon la Police. A Saint-Lô et Coutances ce sont entre 2000 et 2500 personnes qui ont manifesté. Parmi les autres manifestations de la région, Avranches a vu passé un peu plus de 1500 manifestants alors que 1000 personnes se sont mobilisées à Lisieux, Vire et Granville.

La suite des opérations se fera en phase. Dès lundi, les syndicats se réuniront pour faire le point sur la mobilisation. Et puis le 12 Octobre, jour du vote du projet de réforme des retraites au Sénat, une nouvelle journée nationale d'action est prévue par les syndicats