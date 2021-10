Sortir en région : jeudi 28 août

Ce week-end, c'est la finale nationale des raids multisports de Nature en Suisse Normande. Par équipes de 3, les athlètes s'affronteront pendant deux jours entre le Calvados et l'Orne. 25h d'épreuves, 6000m de dénivelé, 220km à parcourir, toutes les infos sont sur tendanceouest.com



Ce dimanche, c'est le festival de la Terre et de la Ruralité à Quetreville sur Sienne. Le festival est une journée conviviale au cours de laquelle ruraux et citadins sont conviés à découvrir la richesse de l'agriculture manchoise. Au programme : démonstration de freestyle vélo, concours départemental de labour, démonstration de 4L cross ou encore de tonte de moutons.



Tout ce week-end, l'auto club de Les Cresnays organise son auto cross et sprint car, épreuve comptant pour le championnat de l'ouest et de Normandie venez encourager près de 160 pilotes. Essais le samedi et manches qualificatives en fin d'après midi et le dimanche ce sont les finales à partir de 16h30.