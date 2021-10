Bus et tram à Caen : les nouveautés de la rentrée

A partir du lundi 1er septembre, le Direct Z circulera entre Ouistreham et la Cité U Lébisey-Croix Guérin. La ligne 4 sera complétée par les arrêts “Mairie de Fleury” et “Normandika” à Fleury-sur-Orne, et par un autre, “Val Saint-Clair”, à Hérouville. A Colleville-Montgomery, la ligne 28 sera étendue de quatre arrêts : “Saint-André”, “Rue de Caen”, “Herbiers” et “Crespley”. Quant aux lignes 61 et 61 Express, elles verront apparaître l’arrêt “Saint-André” à Colleville-Montgomery, “CHR” à Caen”, et “Général Leclerc”, “Pélerins” et Edouard Zafirian” à Ouistreham.