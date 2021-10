Les fournitures scolaires à l’heure du drive

Faire ses courses en ligne avant d’aller les récupérer dans un point de dépôt n’est pas un concept uniquement développé par les “drive” alimentaires. Depuis cinq ans, de plus en plus de parents passent par ce biais pour remplir le cartable de leurs enfants. Et les grandes surfaces ne sont pas les seuls magasins à s’être positionnés sur ce marché.



De plus en plus d’adeptes

“Soit les clients nous donnent leur liste de fournitures en boutique, soit il nous la communique via notre site Internet afin qu’on leur prépare la commande dans les meilleurs délais, indique Lionel Legout, directeur du magasin Bureau Valley à Caen. Il existe cependant quelques produits dits sensibles, qu’on ne prépare pas forcément, comme la trousse, l’agenda ou le cartable.” Aujourd’hui, un quart de ses clients concernés par les fournitures scolaires optent pour le “drive”. Une tendance en hausse.

A l’heure du rush dans les boutiques, cette formule permet à ceux qui la choisisse d’éviter les embouteillages en caisse et autres bouchons dans les rayons. “Et puis c’est plus simple de comparer les prix en ligne qu’en magasin”, argue une cliente séduite par le concept pour la seconde rentrée consécutive.