Ecoles : les chiffres de la rentrée dans la Hague

Côté carte scolaire, on dénombre une ouverture de classe à l'école de Flottemanville-Hague, mais aussi deux fermetures, au RPI de Gréville/Omonville-la-Rogue et au RPI de La Pointe, malgré la mobilisation des parents d'élèves et élus (notre photo).

Comptage à la rentrée



"Un comptage sera réalisé à l’école de Tonneville, le jour de la rentrée, car nous comptons bien sur une ouverture de classe à Tonneville, précise la communauté de communes."Concernant le RPI de la Pointe, nous serons particulièrement vigilants quant aux effectifs car cette fermeture peut en effet rendre impossible la scolarisation des toutes petites sections à l’école d’Auderville".

TAP : 9 organisations différentes

La réforme des rythmes scolaire va bien sûr être mise en place dans toutes les écoles, avec neuf organisations différentes sur le territoire. Les temps d'activités périscolaires (TAP) seront organisés l'après-midi, ils seront gratuits et proposeront des activités très diverses (danse, théâtre, yoga, sport, musique, mystères du ciel, travail de la laine, photographie...).



Un support de communication intitulé "Le Perisco" sera distribué aux parents pour préciser les horaires et modalités pratiques. Il est aussi consultable en ligne sur www.lahague.com.