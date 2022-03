Démission du gouvernement : revue de tweets des élus bas-normands

La première à avoir réagi est Isabelle Attard, députée Nouvelle Donne du Bessin

Et encore un remaniement... RT @Elysee: M. VALLS a présenté au Président [...] la démission de son Gouvernement http://t.co/0n58w0N9at — Députée Attard et al (@TeamIsaAttard) 25 Août 2014

Philippe Gosselin, député UMP de la Manche ne mâche pas ses mots

Démission du #GVT de #Valls . #Montebourg et #Hamon out . C'est un peu les 100jours et ça se termine mal . Une vraie crise politique arrive — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 25 Août 2014

Démission du#GVT.Crise majeure qui illustre la situation dans laquelle se trouve pays. Il n'y à plus de majorité ou alors contre #Hollande ! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 25 Août 2014

Demission du Gouvernement : la pétaudière au grand jour . Plus de majorité en fait ! Je demande convocation d'urgence du parlement . — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 25 Août 2014

Et le député de conclure :

En réalité demission du #GVT montre bien qu'il n'y a plus de majorité. Pas plus ds Pays qu'à Assemblée! Prochaine étape: une dissolution ?! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 25 Août 2014

En fait l'homme fort est désormais #Valls.#Hollande totalement démonétisé! Or sommes sous Ve. Crise politique , certes mais crise de régime? — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 25 Août 2014

Philippe Duron, député PS du Calvados et ancien maire de Caen a lui aussi réagi et pointe du doigt Arnaud Montebourg et Benoit Hamon

#Caen démission du Gouvernement. Qui dira encore que Hollande ne sait prendre ses responsabilités ? — Philippe Duron (@PhilippeDuron) 25 Août 2014

#Caen démission du Gouvernement. Une conséquence logique après les déclarations de Montebourg et d'Hamon et avant la Rochelle. — Philippe Duron (@PhilippeDuron) 25 Août 2014

#Caen la Fronde n'a jamais une méthode efficace de gouvernance mais une mise en danger de l'exécutif. Il y a des exemples nombreux. — Philippe Duron (@PhilippeDuron) 25 Août 2014

Alain Tourret député PRG du Calvados soutient lui aussi la décision de l'exécutif

Valls a eu raison. Plus de chienlit dans l'action gouvernementale. De la cohérence et de l'action pour la réforme ! #remaniement — Alain Tourret (@AlainTourret) 25 Août 2014

Quant à Bertrand Deniaud conseiller régional ornais, il ironise