Si vous aimez Florent Pagny alors regardez

"Si tu n'aimes pas Florent Pagny" est le 1er extrait du nouvel album de Florent Pagny qui sera disponible dès le 8 novembre prochain. Le nom de cet album "Tout est son contraire".

"Si tu n'aimes pas Florent Pagny" a été composé par Calogero. C'est un titre plutôt drôle où Florent Pagny pratique l'autodérision. Il reprend tous les ragots qui ont pu traîner sur lui et les a mis en musique avec Vincent Baguian.+

Le clip est lui aussi très original. On y voit Florent Pagny face caméra mais qui se fait envahir par des petits motifs dessinés sur son visage. Tout cela et très bien réalisé et colle parfaitement aux paroles.

Tendance Ouest vous propose de découvrir le clip de Si tu n'aimes pas Florent Pagny dès maintenant.