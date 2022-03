Le Mesnil-Garnier : place aux lancers de savonnettes mouillées

Vous connaissiez les lancers de poids, les lancers de javelots, mais c'est un tout autre sport qui vous attend dans la Manche, ce week-end : le 5e championnat du monde de lancer de savonnettes mouillées ! Il se déroule au Mesnil-Garnier, près de Gavray.

Depuis un mois, les sélections ont débuté pour recruter les meilleurs tireurs qui vont s'affronter lors de 13 finales, ce samedi 23 août, de la catégorie "Biberon" à celle des plus de 60 ans. La discipline rassemble de plus en plus d'adeptes au fil des ans, comme l'explique son créateur, Harold Horel : "il y a cinq ans nous étions 350, cet été ce sont 1000 tireurs qui ont ou vont participer, soit 4000 à 5000 lancers de savonnettes... et après il faut les ramasser !"

Le record s'élève à 92,43 m, détenu par un habitant de Saint-Sauveur-Landelin, et contrôlé par les 12 juges de la compétition. Chaque année près d'un millier de spectateurs viennent assister à cette journée de finales, qui se déroule de 10h à 19h au Mesnil-Garnier.

BONUS AUDIO - Harold Horel, qui tient le commerce multi-services de la commune et a créé la discipline :

savon Impossible de lire le son.