L'émotion était palpable chez les vétérans polonais présents à cette cérémonie qui a débuté par l'inauguration d'un buste du Général Maczek : c'est lui qui les commandait lorsqu'ils ont héroïquement refermé la poche de Falaise/Chambois, du 19 au 21 août 1944, encerclant 100.000 soldats ennemis et mettant en déroute l'armée allemande. 325 des leurs ont été tués, 1 002 blessés et 114 portés disparus. Edouard Podima était l'un d'eux. Il est aujourd'hui âgé de 92 ans :

Le 70éme anniversaire de la fin de la bataille de Normandie célébré à Montormel Impossible de lire le son.

Après la guerre, en 1948, le général Stanislaw Maczek, commandant la 1ère division blindée polonaise, a du s’exiler et a été déchu de sa nationalité par le gouvernement communiste polonais, il vécut en Grande-Bretagne. En 1989, le dernier gouvernement communiste de Pologne, dirigé par le Premier ministre Mieczyslaw Rakowski, lui présenta des excuses publiques et en 1994 il a été décoré de la plus haute décoration polonaise, l'ordre de l'Aigle blanc. Mort à 102 ans, en 1994, il est inhumé au cimetière polonais de Bréda aux Pays-Bas.

"Nous nous rappelons de nos héros"

Ewa Kopacz, la présidente de la Diète polonaise, autrement-dit le parlement de ce pays, a co-présidé les cérémonies avec Kader Arif. Elle a souligné sa gratitude aux combattants au nom du parlement polonais, précisant « il faut garder une mémoire vivante de la 1ère DB du général Maczek », soulignant aussi qu'après la guerre, son pays n'avait pas pu profiter de la liberté, et qu'il avait fallu attendre Solidarnosk et la chutte du mur de Berlin.

Le Ministre français délégué aux anciens combattants et à la Mémoire a lui évoqué les 78 jours de la bataille de Normandie et « Montormel, ville symbole de l'histoire. Kader Arif :

Les allocutions ont été suivies par de très nombreux dépôts de gerbes en présence des officiels des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne, de Belgique, des Pays-Bas. Puis la messe a été co-célébrée par l'évêque de Sées et le recteur de la mission catholique polonaise en France.

Dernière partie enfin, de ces 3h de cérémonies hélas perturbées par la pluie : l'inauguration d' « Alas Pacis », une sculpture qui célèbre « La voix de la paix », qui va désormais de Moscou, à Montormel.

Après cette manifestation commémorative, ce soir la première du spectacle « à la Mémoire de nos pères » sera proposée à 21h au Quai des Arts à Argentan.

Samedi sera plus « grand public », avec notamment : une exposition sur « les traces de la 1re DB polonaise » à la salle des fêtes de Coudehard ; un canon anti-aérien à St Lambert sur Dives ; un concert de la fanfare du 27ème bataillon de chasseur alpin à Trun à 11h et à Montormel à 15h30 ; les randonnées de la Paix à 14h à Montormel ; concert de jazz à Montormel à 14h30 ; à 16h : arrivée de la randonnée équestre Omaha Beach/ Montormel ; à 21h à Argentan : seconde représentation de « à la mémoire de nos pères » ; et à 21h30 un spectacle son et lumière, à Chambois, suivi d'un bal de la Libération.