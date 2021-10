Sortir en région : mercredi 27 août

Aujourd'hui, à l'occasion de la délocalisation du SM Caen dans l'arène Mancelle, visites guidées du Stade MMArena aux couleurs de la Ligue 1 et du Stade Malherbe de Caen. Venez découvrir en famille l'envers du décor de l'enceinte sportive. L'entrée est à 9€ pour les adultes, 7€ pour les enfants. Réservations obligatoire et vente uniquement à la Maison du Pilier Rouge.



Tous les mercredis du mois d'août, venez faire un tour sur le marché de la plage à Coudeville sur mer. Dégustation, produits du terroir, vente et animations sont prévues. C'est de 18h à 21h sur l'aire de pique-nique.



Cet été, la ville de l'Aigle proposait une programmation de concerts en plein air tous les dimanches. Rendez-vous ce dimanche à partir de 17h30 sous les platanes pour voir Little Rina, derrière l'école Mazeline, en cas de pluie rendez-vous à la salle de Verdun.



Tendance Ouest est partenaire du week-end du vent qui aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 septembre dans la baie du Mont Saint-Michel (à Carolles et Genêts). Au programme : 2 jours de fête et de sport avec de nombreuses démonstrations, initiations et ateliers tel que du cerf-volant, kayak, skimboard, longe-côte, catamaran, kite-surf, char à voile. Toute les infos sur weekendduvent.com