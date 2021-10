Sortir en région : mardi 26 août

Aujourd'hui, la ferme des Petites Echommes à Saint Senier sous Avranches vous ouvre ses portes pour une fin d'après-midi gourmande, festive et théâtrale. Dés 17h, marché des paysans bio de la Baie, à 19h apéro et repas en musique suivi à 21h d'un spectacle de théâtre.



Tendance Ouest est partenaire du Festival de la Terre et de la ruralité, ce dimanche à Quettreville-sur-Sienne près de Coutances de 10h à 19h. Au programme : freestyle vélo, rodéo, 4L cross, marché du terroir et de nombreuses animations pour toute la famille. L'entrée est gratuite de 10h à 11h.



Concerts gratuits, tous les dimanches du mois d'août à 21h sur la place du Vivier à Sées, dans le cadre du rendez-vous «Les dimanches au bord de l'Orne». Cette semaine, soirée opéra rock avec Wenta. Elle interprétait Sadia dans la version originale de Starmania de Michel Berger et de Luc Plamondon. Elle fera revivre cet opéra rock qui avait révolutionné le genre.



L'association Roses en Baie vous donne rendez-vous le dimanche 19 octobre pour une marche ou une course de 5 km pour lutter contre le cancer du sein à Granville. Inscriptions possible jusqu'au mois de septembre en vous rendant sur la page Facebook de l'événement.