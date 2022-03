Notre table caennaise : les 3 brasseurs à Mondeville

Oui mais... la carte proposée par les 3 Brasseurs à Mondeville n’est pas avare en plats originaux, tout du moins rarement au menu des tables de la capitale bas-normande.



Brassées maison

En témoigne, la Patate 3D (10,90€), une pomme de terre au four, avec une purée à la crème de cèpes et jambon cru, accompagnée d’une salade et d’un œuf sur le plat. Au rayon des originalités de la maison, le Pot’jevleesh (13,30€) fait également bonne figure : épaule de porc, viande de lapin, poulet et sauté de veau, le tout cuit en terrine, servi en gelée à la bière blonde en une tranche épaisse.

La carte a été savamment étudiée pour correspondre aux différents profils de clients. Pour manger sur le pouce, les plats du Bistrot feront l’affaire : croque-monsieur, hot-dog, croq du nord, tartine auvergnate, gratin au saumon... En tant que bonne brasserie de l’est, la maison propose également des flammekueches qui se déclinent en 16 recettes, sans oublier les traditionnelles choucroutes.

Le tour d’horizon serait incomplet sans préciser que les bières sont brassées sur place. Les amateurs apprécieront, d’autant plus qu’à chaque bière correspond un plat.



Pratique. Les 3 Brasseurs à Mondeville 2. Tél. 02 31 35 49 49