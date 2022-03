Entretien : elle participe au casting national du concours Elite model look France 2014

Comment as-tu eu connaissance de ce concours ?



“En fait je l’ai déjà tenté l’an dernier. C’est l’une de mes copines qui avait vu une affiche et qui a pensé à moi en me disant que je n’avais rien à perdre. Tous mes amis m'ont encouragé, j'ai donc fini par céder et par m'inscrire. Si je n’ai pas été sélectionnée, j’ai été nommé “suivi” par Elite qui m’a accompagné tout au long de l’année pour voir comment j’évoluais.”



Comment te prépares-tu à ce casting ?



“Je ne suis pas vraiment stressée car je me dis que ce n’est pas grave si je ne suis pas sélectionnée mais j’appréhende quand même. Je le vis plus comme un loisir, je veux savoir si j’ai mes chances. Comme je suis encore en vacances, je ne fais pas trop attention à ce que je mange. Je fais juste du sport pour me préparer."



Imagines-tu pouvoir devenir le mannequin Elite ?



“Il y a beaucoup de concurrentes, j’aimerais déjà faire partie des douze finalistes qui participeront à la finale fin octobre. C’est une très bonne expérience et devenir mannequin Elite, serait un rêve. Mais dans tous les cas, je suis contente d'avoir été sélectionnée et d'avoir pu participer au casting.”