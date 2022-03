70ème anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie

C'est à Montormel que le 21 août 1944 s'est refermée la "Poche de Falaise/Chambois" qui a pris au piège 100 000 allemands: 40 000 ont été faits prisonniers et 10 000 ont péri durant trois jours d'intenses combats.

A l'époque Gérard Gondouin avait 15 ans. Il habitait Chambois et se souvient qu'avec son père et son cheval, ils avaient passé des jours et des jours à ramasser des cadavres :

La cérémonie de ce vendredi en présence d'Ewa Kopacz, présidente de la Diete polonaise (le Parlement) et de représentants officiels de 7 nations alliées, sera notamment marquée par l'inauguration du buste du Général Maczek, qui commandait les forces polonaises qui ont fermé la route aux allemands et par l'inauguration d'une sculpture de la Voie Européenne de la Paix, qui relie Moscou à Montormel.