Le cinéma vu par Julien, l'auditeur de la semaine sur Tendance Ouest à 18h25 et 20h45

Ce mercredi, Julien parle cinéma avec Inception le film avec Léonardo Di Caprio et Marion Cotillard, Night and Day avec Tom Cruise mais aussi les séries Tv avec Les Experts - Miami sur TF1 et NCIS sur M6.

