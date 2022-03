Rouen : Le Pont Flaubert fermé de nuit pendant une semaine !

Le pont sera fermé dans le sens rive droite - rive gauche les nuits du 25 et 26 août de 21 h à 6 h du matin et dans le sens rive gauche - rive droite les nuits du 27 et 28 août aux mêmes horaires.

Les usagers seront déviés par le pont Guillaume le Conquérant durant la fermeture du pont. La Direction Interrégionale des Routes du Nord-Ouest assurait début juillet que le pont ne fermerait pas. La réouverture du pont Mathilde le mardi 26 août semble avoir décidé les exploitants à fermer temporairement le pont Flaubert.