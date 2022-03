Cherbourg : la ferme s'invite en ville

"Oh, un bison !" s'exclame un tout-petit devant une vache saler, au poil acajou et frisé et aux cornes imposantes. "On me demande souvent si c'est un taureau ou un bison, mais aussi le nom des bêtes et leur poids", concède Bernard Ropert, éleveur à Sotteville. Pour la première fois il est venu présenter ses vaches allaitantes dans le quartier d'Octeville, à l'occasion de l'opération "La ferme à Cherbourg-Octeville".

La manifestation a rassemblé ce mercredi 20 août de nombreuses familles, venues applaudir une centaine de bêtes lors du concours agricole. Pour Florence Valognes, éleveuse à Digosville, cette journée est capitale pour transmettre le flambeau aux plus jeunes : "C'est important pour valoriser notre métier, car nous sommes de moins en moins à le pratiquer. C'est aussi mettre en valeur la vache normande, symbole de notre région, et dont les effectifs se réduisent chaque année".

BONUS AUDIO : le reportage de Tendance Ouest