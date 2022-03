Les scouts polonais honorent leurs aînés à Montormel

À l’approche de la cérémonie officielle qui se tiendra ce vendredi 22 août à Montormel pour célébrer le 70ème anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie, les scouts polonais du « 100e groupe de Scouts de Poznan Général Stanisław Maczek » y organisent plusieurs animations et expositions ouvertes au public. Pour mémoire, du 19 au 21 août 1944, c'est la 1ère Division Blindée polonaise qui a fermé la poche de Falaise/Chambois à cet endroit, encerclant et mettant en déroute l'armée allemande, et changeant le cours de l'histoire de l'Europe et du monde.