Le Festival de la Terre et de la Ruralité, porté par les jeunes agriculteurs de la Manche est l'une des trois manifestations agricoles les plus importantes dans le département. Après la foire de Lessay et celle de Saint-Hilaire du Harcouët, elle rassemble chaque année plusieurs milliers de spectateurs.

Une fête ouverte à tous

Le Festival de la Terre et de la Ruralité est une occasion unique de rencontres simples et chaleureuses entre habitants des villes et des campagnes.

Arnaud Martinet est agriculteur à Hocquigny. Il est le président du comité d'organisation du festival cette année et vice-président des JA 50. Il nous présente la vocation et les objectifs de la journée du 31 août.

Les jeunes agriculteurs se découvrent dans la Manche Impossible de lire le son.

Des animations pour tous

Les activité et animations seront nombreuses avec une messe en plein air à 10h30, des démonstrations de rodéo sur taureaux et chevaux, des démonstrations de freestyle vélo, le concours départemental de labour, des démonstration des 4L cross, le concours bovin de l’arrondissement de Coutances, un marché du terroir, une mini Ferme, des démonstrations de chiens de troupeau, des démonstrations de tonte de moutons, des labours à l’ancienne, une exposition de vieux tracteurs, un pôle enfants, une exposition de matériels, et beucoup d'autres animations.

Infos pratiques

Le dimanche 31 août, le site situé sur la commune de Quettreville-sur-Sienne (Entre Coutances et Granville dans la Manche) sera ouvert de 10h00 à 19h00. il est important de noter que l'entrée sera gratuite jusqu'à 11h00. Ensuite le prix est fixé à 2 euros pour les enfants et 4 euros pour les adultes. Le parking est gratuit toute la journée. Restauration et buvette sur le site.