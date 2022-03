A quoi va ressembler la cérémonie d'ouverture des Jeux ?

« C'est un spectacle en trois actes qui retrace l'histoire de la conquête du cheval par l'homme et cet amour universel qui unit l'un à l'autre depuis la nuit des temps. C'est un animal qui n'a que la vitesse pour se défendre... Le spectacle rappellera bien entendu aussi que la Normandie est un terre de cheval depuis l'arrivée des Vikings. Au total, une centaine de chevaux, donc autant de cavaliers, et quelques 300 danseurs, artistes et autres figurants sont mobilisés pour l'occasion ».

Depuis le début des répétitions, avez-vous du vous adapter au site ?

« Oui, nous nous devons de nous adapter en permanence. La difficulté dans un stade, c'est l'arène. Il n'y a pas de coulisse. Ensuite, c'est un spectacle en plein air donc il faut faire avec les conditions climatiques. Nous avons beaucoup répété sous des pluies battantes. Ça n'enlève pas l'énergie ! Et les contraintes, c'est facteur de créativité ».

Mettre en scène un spectacle avec des chevaux, c'est particulier non ?

« Ce n'est pas une première pour Skertzo. Nous l'avions déjà fait il y a dix ans au Stade de France. C'est comme avec les hommes, nous répétons ! Et il y a des regards entre les chevaux et les artistes, c'est incroyable. C'est dans le travail que se forme une espèce d'alchimie ».

Jeux : la conquête du cheval par l'homme en cérémonie d'ouverture Impossible de lire le son.

Avant le spectacle en lui-même, il y a aussi toute une partie protocolaire ?

« Oui, d'une heure et demi environ. C'est la patrouille de France qui l'ouvrira. La Garde Républicaine sera aussi présente avec 28 musiciens et puis, il y aura le traditionnel défilé des nations, propre à chaque grand événement sportif. Elles sont pour ces Jeux équestres mondiaux 74 ».

Pratique. Cérémonie d'ouverture des Jeux au stade Michel d'Ornano samedi 23 août à 20h. Les portes du stade seront ouvertes à partir de 18h. Près de 1 500 places sont encore disponibles à la vente. 72€.