Seine-Maritime : 8,21 € l'heure pour un baby-sitter

La Haute-Normandie reste loin des régions les plus chères (l'Ile-de-France où le salaire horaire net moyen s'élève à 8,98 €) mais également assez éloignée de la Bretagne et de 8,01 € moyen. Sur les 22 régions françaises, la Haute-Normandie se place à la 14e position (le premier étant le plus cher en la matière). La région échappe également aux plus fortes hausses de tarifs.

La Seine-Maritime fait baisser la moyenne régionale, avec un salaire horaire net moyen de 8,21 €, soit une hausse de 3,37% par rapport à l'année précédente.

Selon Yoopies, les départements ayant choisi d'appliquer la réforme des rythmes scolaires dès 2013 ont été marqués par une hausse des tarifs. Etant donné que la majorité des communes ne va appliquer cette réforme qu'à la rentrée 2014, on peut s'attendre à une hausse généralisée des tarifs de baby-sitting dans les semaines à venir.

Yoopies a mené l'enquête auprès de 150 000 inscrits sur son site, sur un sondage auprès de 1753 parents fans du blog Serial Mother et grâce à l'appui du syndicat SNUipp-FSU.